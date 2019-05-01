"لم يشعر به أحد"، يعتبر ذلك التوصيف المناسب لموسم الربيع السينمائي، الذي شكل قوامه 5 أفلام خالية من النجوم، افتتح الموسم فيلم "خط الموت" إخراج محمد عادل، ولم يبق في دور العرض سوى أسبوع واحد حقق فيه 43 ألف جنيه، في نهاية مارس تزامنا مع طرح فيلم "اللعبة الأمريكاني" للمخرج مصطفى أبوسيف، تلاه بأيام فيلم "ضغط عالي" للمخرج عبدالعزيز حشاد، ثم "يوم "العرض"، الذي يعتبر التجربة الأولى للمخرج بيبرس الشهاوي، ولم يستمر الفيلم طويلا في دور العرض ورفع ولم تتجاوز إيراداته 130 ألف جنيه، يعتبر فيلم "كازانوفا" آخر الأفلام التي انضمت للموسم السينمائي.

مليون و260 ألف جنيه كان إجمالي إيرادات الموسم السينمائي، وفقا للتقرير الذي أصدرته شركة "دولار فيلم" للتوزيع، وحقق فيلم "كازانوفا" على مدار أسبوعين حقق 232 ألف جنيه، بينما وصلت إجمالي إيرادات فيلم "ضغط عالي" في 4 أسابيع 399 ألف جنيه.

وفي الأسبوع الخامس حقق فيلم "اللعبة أمريكاني" 632 ألف جنيه بالرغم أن موسم الربيع ليس من الموسم البارزة سينمائيا، إلا أن الموسم الحالي يعتبر الأضعف مقارنة بالسنوات السابقة، وشهد نفس الموسم العام الماضي عرض فيلم "علي بابا" للمخرج وليد الحلفاوي، بطولة كريم فهمي وأيتن عامر، ووصلت إيرادات الفيلم في أول أسبوع إلى مليون و758 ألف جنيه، ووصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 10 ملايين و803 آلاف جنيه، بالإضافة إلى طرح فيلم "نورت مصر" للمخرج شادي علي، وحقق الفيلم في أول أسبوع مليون و302 ألف جنيه.

بينما لم يحقق فيلم "قسطي بيوجعني" للمخرج إيهاب لمعي، وبطولة هاني رمزي سوى 500 ألف جنيه في أسبوعه الأول، أما في عام 2017، شهد موسم الربيع طرح 5 أفلام من بينهم "بنك الحظ" الذي حقق في أسبوعه الأول مليون جنيه، وفي الثاني مليون و496 جنيه، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 6 مليون جنيه، بينما حقق فيلم فيلم "عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة"، في أول أسبوع 644 ألف جنيه، كما شهد الموسم طرح أفلام "على وضعك"، "أخلاق العبيد"، و""مش رايحين في داهية".