طالب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مديرية الصحة، بتنظيم حملات مكثفة بمعرفة لجنة مراقبة الأغذية، للمرور والمتابعة وتشديد الرقابة على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة، وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

ووجه آمنة، بتشديد الرقابة على مصانع الأسماك المدخنة ومحلات الأسماك المملحة خاصة في الثلث الأخير من شهر شعبان، وكذا المرور على مصانع إنتاج اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين بها لشهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والتزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية، والمرور على محلات عرض ياميش رمضان ومخازن تجارة الجملة والتأكد من سلامة المعروض منها وسحب عينات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو غير المطابقة وضبط الأصناف غير المحتفظة بخواصها وإعدامها بصدور قرار من النيابة بذلك، مع تشديد الرقابة على محلات بيع الأسماك النيلية والبحرية والتأكد من سلامة المعروضات وعدم عرض أي أنواع من الأسماك الممنوع صيدها وعرضها وضبط أي كميات منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة، ضرورة المرور على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية مثل التموين ومديرية الطب البيطري ضمن حملات مشتركة.

كما أكد أهمية مراقبة سيارة نقل اللحوم والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية طبقا للقرار 685 لسنة 1954 وعمل محاضر جنح للمخالفين، وتشديد الرقابة على المطاعم والفنادق والأماكن التي تقدم وجبات إفطار أو سحور أو موائد الرحمن خلال شهر رمضان والتأكد من سلامة الممارسات الصحية بها وكذلك المعاصر ومحلات بيع المشروبات المثلجة وسحب عينات منها، ورفع درجة الاستعداد بالغرفة الوقائية لتلقي البلاغات اليومية من الإدارات ورفع تقارير بها للإدارة المركزية لشؤون البيئة بالوزارة ومواجهة أي حالات تسمم غذائي واتخاذ الإجراءات الوقائية على وجه السرعة وعمل التحريات اللازمة للحالات والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي.