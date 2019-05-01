هنأ إبراهيم إسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة عيد العمال، راجيًا من الله أن يحفظ مصر في مسيرتها للنمو والتقدم.

وجاء في نص برقية التهنئة: "في الأول من شهر مايو يحتفل العالم ـجمع بعيد العمال، كما تحتفل الكنيسة بعيد القديس يوسف النجار، العامل، الذي اختيرَ من قبل الله صورة ومثلاً لجميع هؤلاء الذين يكرسون أنفسهم بأسلوب نموذجي لمهنتهم، والذين ينجزون مسؤولياتهم وواجباتهم بعناية، ويعيشون حياة عامل بسيط ومتواضع وصادق في الخفاء وبصمت، ومن خلال هذا الصمت المثمر، يسهمون في نمو المجتمع، وتطوره".