محافظ أسيوط يتفقد موقع آثار حريق بعض كابلات الكهرباء بمستشفى أسيوط الجامعي

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، يرافقه اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، موقع حريق محدود ببعض كابلات الكهرباء بالمبنى الرئيسي بمستشفى أسيوط الجامعي للوقوف على تداعيات الحريق وجاهزية جامعة أسيوط والمستشفيات الجامعية للتعامل مع تلك الحوادث والحد من مخاطرها، معلنًا تقديم كافة الدعم والمساعدة لجامعة أسيوط لمواجهة أي طارىء.

كان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق محدود ببعض كابلات الكهرباء بالمبنى الرئيسي بمستشفى أسيوط الجامعي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وتشغيل مصادر الكهرباء البديلة بالجامعة لمنع تعطل العمل بأقسام المستشفى.

وتوجه محافظ أسيوط، لتفقد آثار الحريق واطمئن من الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تداعياته وكيفية التعامل مع تلك الحوادث الطارئة وانتظام سير العمل داخل المستشفى الرئيسي واستخدام مولدات ومصادر الكهرباء البديلة بالمستشفى.