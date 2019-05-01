تعرف علي شروط حجز ومساحات وحدات الإسكان الاجتماعي في المطاهرة بالمنيا

أعلنت مديرية الإسكان بالمنيا عن بدء استقبال مكاتب البريد اليوم للراغبين فى سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الحادي عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، لعدد 2448 وحدة سكنية بالمطاهرة جنوب غرب المنيا بمقدم جدية حجز يبلغ 14 ألف جنيه.

وقالت المديرية إنه يتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40 %، من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، على ألا يزيد صافى الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنويا للأسرة (5700 شهرياً) وعن 50400 سنوياً للأعزب (4200 شهرياً)، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم حسابها وفقا لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه.

يأتي طرح الإعلان الحادى عشر بمدن الصعيد فى إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد، وضمن خطة تنمية الصعيد التى تعتمدها وزارة الإسكان، حيث يتضمن المشروع تسهيلات في سعر الوحدة، وطريقة التمويل، فضلاً عن أن الوحدات جاهزة للتسليم الفوري.

وتصل مساحة الوحدة إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدني من السعر المقرر فى الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة فى حدود 10%.