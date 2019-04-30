نظمت كلية التربية الفنية بجامعة المنيا، برعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، أولى دوراتها التدريبية لنسيج الخرز، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف توفير دخل مناسب للأسر الأشد احتياجا عن طريق التدريب والتعلم لحرفة مهنية يحتاجها سوق العمل.

وقال "عبدالنبي"، في تصريحات صحفية، اليوم، إن هذه الدورة تأتي استكمالا لمجموعة من الدورات، التي فعلتها الجامعة بالمجان لمواطني محافظة المنيا، للتدريب على الحرف في مجال صيانة الثلاجات وأجهزة التكييف، والتي نظمتها كلية الهندسة، ودورة للتدريب على ماكينة الأوفرلوك والخياطة والتي قامت بتنفيذها كلية التربية النوعية بالجامعة، وذلك بالورش المتخصصة بكل مجال بالكليات.

وأضاف أن الجامعة تدعم الخامات المستخدمة بالمجان للمتدربين، كما تمنح المتدريب شهادة تفيد اجتيازه الدورة.