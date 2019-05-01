احتفل اليوم قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس القسم، وذلك خلال المهرجان الثاني والعشرين لتخريج دفعة جديدة من الطلاب.

شهد المهرجان الذي أقيم تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور مصطفى عبدالرحمن، والدكتور رجب عبد المولى عميد كلية الآداب، بإشراف الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس قسم الإعلام، وفي حضور كوكبة من أساتذة الإعلام في مصر، والفنان طارق الدسوقي، والمخرج عمرو عابدين، والإعلامي محمد حسان، وحمدي رزق، ومحمد سعد عميد المعهد الدولي لإعلام الشروق، وحسن علي عميد إعلام السويس سابقا، والدكتور محمد زين عميد إعلام بني سويف والحاصل على الدكتوراه من هذا القسم قبل توليه العمل بالتدريس في هذا القسم ثم شارك في تأسيس كلية أعلام بني سويف.

وأثنى الحضور على جميع مشروعات التخرج هذا العام، خاصة حملتي "خارجين للنور" و "الأسم عايش"، لطلاب شعبة العلاقات العامة. ووعد الفنان طارق الدسوقي بتبني الفكرتين والعمل على نشرهما على أوسع نطاق بجميع المحافظات، وتدور الفكرة الأولى عن دمج المكفوفين بالمجتمع، والحملة الثانية عن تطوير المناطق العشوائية.

وقدمت الدكتورة سلوي أبو العلا رئيس المهرجان دروع التقدير للحضور، وأعلنت عن نتائج وترتيب مشروعات التخرج الفائزة، حيث فاز في شعبة العلاقات عامة مشروعات "الاسم عايش" و"خارجين للنور". وفي شعبة الأذاعة والتليفزيون حصد مشروع "صفحة جديدة" مركز ثالث، و "سمسار الموت" المركز الثاني مكرر، "أسبقي بخطوة " المركز الثاني، "لا مؤاخذة " المركز الأول مكرر، " the first" المركز الأول.

وفي مشروعات الراديو فاز مشروع راديو أكسترا بالمركز الأول، و"كابسولات إخبارية" المركز الثاني. وفي شعبة الصحافة حصد المركز الأول مشروع مجلة زهرة الصعيد وجريدة أخبار الجامعة العدد الأول، والمركز الثاني مجلة حبر وريشة وجريدة أخبار الجامعة العدد الثاني.