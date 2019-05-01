نشرت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، فرق إنقاذ ووضعت بحريتها في حالة تأهب، مع اقتراب إعصار فاني الذي يهدد الساحل الشرقي لشبه القارة الهندية، والإعصار الذي يضرب حاليا "خليج البنغال" وبلغت سرعة رياحه 205 كلم في الساعة، من المتوقع أن يصل بعد غد الجمعة الى سواحل الهند على مستوى ولاية اوديشا جنوب كالكوتا.

وأمرت السلطات باجلاء آلاف السكان من اقاليم ساحلية في هذه الولاية، في حين اعلنت حالة الانذار في ولايتي: انديرا براديش وتاميل نادو المجاورتين.

وأشارت الهيئة الهندية لإدارة الكوارث، إلى ظروف جوية استثنائية في البحر وسط غرب خليج البنغال داعية الصيادين إلى تفادي هذه المنطقة.

وأصدرت مصلحة الأرصاد الهندية، بلاغا لكافة الصيادين في اوديشا بالعودة إلى اليابسة بحلول مساء اليوم الأربعاء، كما حذرت من "تهديد محتمل مصدره أجسام طائرة واقتلاع مكثف لأعمدة الكهرباء والاتصالات" مع اضطرابات في الحركة على الطرقات وسكك الحديد.

وقال مكتب ولاية اوديشا المكلف الانقاذ ان السلطات المحلية كلفت تحديد "كافة الاشخاص الذين يعانون هشاشة ونقلهم الى ملاجىء"، وأضافت في بيان "تم اتخاذ اجراءات لتزويدهم مجانا بالغذاء ومياه الشرب والاضاءة والعلاج".

وهناك نحو 850 ملجأ اعدت يمكنها استقبال مليون شخص في هذه الولاية، بحسب وسائل إعلام محلية، ويتوقع أن يطال الأعصار 11 إقليما على الأقل مع أمطار غزيرة، بحسب اتش ار بيسويس مدير مركز الأرصاد في بوبانسوار كبرى مدن اوديشا الذي قال "ندعو الناس إلى البقاء في منازلهم".

ووضعت مدينة بوري الساحلية التي تبعد 60 كلم جنوب بوبانسوار، أيضا بحالة تأهب، وتؤوي المدينة معبد شري جاغانات أحد أقدس معابد البوذيين الذي يستقبل ملايين الزوار سنويا، ونصحت الحكومة بمغادرة المدينة والغاء اي تنقل غير أساسي للمنطقة.

وولاية اوديشا التي تضم نحو 46 مليون نسمة، كانت نظمت الانتخابات فيها في 11 ابريل، وكان تم اجلاء نحو 300 الف شخص في اكتوبر 2018 من اقاليم ساحلية هب عليها اعصار تيتلي.

وتشهد مناطق شرق وجنوب شرق الهند عواصف استوائية بين ابريل وديسمبر، وفي 2017 لقي 250 شخصا حتفهم اثر مرور اعصار في التاميل نادو وكيرالا.