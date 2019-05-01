أعلنت مؤسسة "القلب الكبير" الإماراتية، المعنية بمساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم، ومقرها إمارة الشارقة، اختيار الفنان الإماراتي حسين الجسمي، ليكون السفير المفوض للمؤسسة، التي تترأسها زوجة حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

وكرّم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بتسليمه درع لقب السفير المفوض لمؤسسة القلب الكبير، الذي منحته له قرينته، نظرًا لجهوده المتواصلة في توظيف فنه ومكانته الجماهيرية ورسالته الثقافية، لدعم الأعمال الخيرية والإنسانية.

وأقيم الحفل في أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، لتكريم الفائزين بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين في دورتها الثالثة، التي تشرف عليها وتنظمها مؤسسة القلب الكبير، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.