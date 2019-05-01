قالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها، إنه جرى ضبط أحد الأشخاص عقب تسلقه الهرم الأكبر والوصول لقمته والتعدي على قوات التأمين وقت منعه.

وأضاف البيان، أنه "تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنطقة الأثرية دائرة قسم شرطة الأهرام بقيام أحد الأشخاص بالصعود للهرم الأكبر من الضلع الغربي، وحال قيام الخدمات باستيقافه ألقى بعض الحجارة عليهم، وبإسداء النصح والإرشاد له لم يستجب واستكمل الصعود، وعقب وصوله لقمة الهرم نزع قطعة من الخشب وعمود من الحديد وألقاهما من أعلى دون إصابات.

ورصد البيان، تفاصيل الواقعة، بأنه "في وقت لاحق قام بالنزول وتم ضبطه وتبين أنه (مدرب سباحة، 27 سنة، مقيم بالكوم الأخضر بالهرم، دائرة قسم شرطة الطالبية، بالجيزة) وبسؤاله لم يبد سببا لذلك، وجار استكمال فحص موقفه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.