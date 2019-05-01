قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن 5 آلاف و428 شاباً وفتاة تقدموا للتطوع فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، بينهم 132 شاباً وفتاة من دول أفريقية وأوروبية، لافتاً إلى أن لجان المقابلات الشخصية تضم عدداً من أساتذة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، ومتخصصين فى اللغات الأجنبية، منها «الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية».

وأكد «صبحى» فى بيانه، اليوم، متابعته بشكل دورى لجميع اللجان الفرعية باللجنة المنظمة للبطولة، للاطلاع على آخر المستجدات فى إطار الاستعداد لما سمَّاه «العُرس الأفريقى»، وظهوره فى أبهى صورة، مضيفاً: «على عاتق الشباب المصرى دور كبير فى نجاح البطولة عبر مشاركتهم كمتطوعين فى تنظيم الفعاليات، والتشجيع الإيجابى بالمدرجات».

وتفقَّد الوزير استاد الإسكندرية، اليوم، مطالباً المسئولين ببذل المزيد من الجهد للانتهاء من أعمال التطوير فى المدة الزمنية المحددة مايو الجارى، مشدداً على استمرار جولاته المفاجئة لتفقُّد باقى الاستادات الـ«6»، المقرر أن تستضيف البطولة.

من جانبها، بدأت وزارتا الثقافة والآثار وضع اللمسات النهائية استعداداً للبطولة، حيث أعلن الوزير خالد العنانى، موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على معاملة مواطنى الدول الأفريقية معاملة المصريين، فيما يتعلق برسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال 2019، بخلاف مجموعة من الفعاليات الفنية والإرشادية لاستقبال الزوار بالمواقع الأثرية والتراثية، لافتاً إلى أن القرار يأتى فى إطار استضافة البطولة. وتنظم وزارة الثقافة برنامجاً فنياً شاملاً بداية رمضان، ويتضمن للمرة الأولى فعاليات فنية بصبغة أفريقية، إضافة إلى معاملة الأفارقة زائرى المتاحف الفنية والقومية التابعة للوزارة معاملة المصريين، وإصدار 10 أعمال مترجمة لأبرز الكتاب الأفارقة، وموسوعة تاريخ أفريقيا.