تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، نادي الرياضات البحربة بالغردقة، يرافقه اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحرالأحمر ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية بالغردقة.

انتقل وزير الشباب والرياضة عقب وصوله من مطار الغردقة إلى نادي الرياضات البحرية بالغردقة مباشرة، وشملت الجولة تفقد المارينا والألعاب المائية والقاعة الرئيسية وفندق النادي.

ومن المقرر أن يتفقد عددا من الأندية والصالة المغطاة بالغردقة، ويعقبه عقد مؤتمر شباب في المجمع الإعلام بالغردقة مع شباب البحرالأحمر.