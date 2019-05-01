عدد جريدة الوطن الصادر غدا الخميس

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الخميس، الحكومة تستعد لـ«رمضان».

وفي العناوين تقرأ:

بدء صرف مقررات السلع التموينية والمعاشات.. وتعديل مواعيد القطارات والمترو و«أهلا رمضان» يوفر السلع بأسعار مخفضة .. والأوقاف توزع 500 طن أغذية

وفي العدد أيضًا: «الوطن» تكشف في تحقيق استقصائي: اتحادات الألعاب الرياضية تتهرب من علاج أبطالها.. وترفع شعار: «اللي يقع مالوش دية»

وفي العناوين تقرأ:

· محامي منازعات: الرعاية الصحية للرياضيين مبدأ «فوق دستوري»

· «أدهم» أصيب بعجز دائم في معصمه بعد 5 شهور من مماطلة اتحاد الجودو

· «هشام» أصيب بضمور المجموعات الوترية لكتفه ورئيس اتحاد الملاكمة يرفض التعقيب