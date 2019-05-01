لو بتفكر تخس في رمضان.. أخصائية تغذية تضع "روشتة نصائح" للصائمين

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ميسي وصلاح وجهًا لوجه في موقعة الأسلحة المتعددة

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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في أول أيام رمضان

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في أول أيام رمضان

سفير تايلاند يزرع أشجارا مثمرة بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي

سفير تايلاند يزرع أشجارا مثمرة بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي

"حلاقو الدقهلية" يرحبون بتفعيل قرار أجهزة التعقيم.."مفيد لنا وللمواطن"

"حلاقو الدقهلية" يرحبون بتفعيل قرار أجهزة التعقيم.."مفيد لنا وللمواطن"

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في عيد العمال.. الحكومة إجازة بس قراراتها شغالة

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