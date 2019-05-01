لو بتفكر تخس في رمضان.. أخصائية تغذية تضع "روشتة نصائح" للصائمين

قالت الدكتورة إنجي مجدي، أخصائية التغذية العلاجية، ورئيس قسم التغذية العلاجية في مستشفى الشرطة، إن الكثير من المواطنين يُصابون بالسمنة في رمضان نظرًا لتناولهم أطعمه كثيرة أثناء الإفطار، محذرة من الإكثار في تناول السكر والملح أثناء السحور والفطار.

ونصحت "مجدي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المواطنين بالابتعاد عن النشويات والمحفوظات، مشددة على ضرورة تناول الطماطم الطبيعية والخضار الطبيعي أثناء السحور.

وأشارت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن شهر رمضان يُعد فرصة لإنقاص الوزن، وذلك من خلال تنظيم الوجبات ونوعية الأطعمة، وتناول الحلويات بعد الفطار بساعتين على الأقل، ولا يجب أن يكون ذلك يوميًا، حيث يفضل تناول الحلويات في رمضان ليومين في الأسبوع فقط.

فيما حذرت من تناول الشاي والقهوة بكثرة بعد الإفطار حتى لا تنقص المياه في الجسد أثناء الصيام، وكذلك البعد عن النشويات والمقليات في رمضان والاهتمام بالخضروات، حتى لا يُصاب أحد بالسمنة، التي تُسبب أمراض السكر والقلب وكذلك الضغط.