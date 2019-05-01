قال وزير الخارجية البحرينى خالد بن أحمد، اليوم، إن المباحثات التي عقدت بين العاهل البحريني، حمد بن عيسى، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كانت ودية وسادها تفاهم مشترك وشملت كافة النقاط التي تهم الطرفين، والتي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات بين البلدين الصديقين.

وأضاف أن البيان الصادر عن قصر الإليزيه في أعقاب المباحثات تطرق إلى النقاط التي كانت مدار البحث بين الملك وماكرون، إلا أنه أعرب عن استغرابه لما احتواه البيان من عدد من النقاط التي لم يتم التطرق إليها بتاتا خلال المباحثات، ولم تكن أصلا على جدول الأعمال"- بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا".

وأوضح بن أحمد، أن ماكرون، لم يطرح أي موضوع يتعلق بحوار سياسي، بل أشاد بسياسة عاهل البلاد في الإصلاح والانفتاح وشجع على الاستمرار في هذا النهج القويم".

وأشار إلى أن اللقاء بين الملك والرئيس الفرنسي كان واضحًا ومفيدًا وغطى جميع أوجه التعاون بين البلدين، ولم يتطرق إلي حوار سياسي في البحرين، كما ورد في بيان الاليزيه المُعد سلفا قبل الاجتماع".