قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن القطاع المصرفي في مصر يتمتع بسيولة كبيرة ويختلف بشكل جذري عن باقي القطاعات بالدول المجاورة إلى مصر.

وأضاف فايد، خلال استضافته ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك نموًا اقتصاديًا بمعدلات الناتج القومي واتجاه إيجابي لعام 2019 عن طريق الوصول لـ5.5% من قيمة الإنتاج.

وأوضح أنه وبعد بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي تم وضع أيادى الخبراء على المشكلات في القطاع المصرفي ومن ثم علاجها بشكل سليم ماعكس استقرار سعر الصرف على مدار عامين بعد الاصلاح حتى تخطت التدفقات لـ130 مليار دولار.