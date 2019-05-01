يسيطر عدد من النجوم الشعبي، خلال هذا العام من شهر رمضان 2019، على غناء تترات دراما رمضان والأغاني الدعائية للمسلسلات، بعد اعتذار عدد كبير من المطربين عن الغناء.

أحمد شيبة

طرح منذ أيام الأغنية الدعائية لمسلسل "زلزال" لمحمد رمضان غناء المطرب الشعبي احمد شيبه ويجسد رمضان هذا العام شخصيتين خلال أحداث مسلسل "زلزال"، حيث يجسد دور الأب والابن.

وتدور أحداثه خلال فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.

مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، وتأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي".

أوكا وأورتيجا

كما طرحت قناة الحياة" أغنية دعائية، لمطربي المهرجانات الشعبية، أوكا وأورتيجا، تحمل اسم "كله في الأونطة"، ضمن أحداث مسلسل "طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر، والمُقرر عرضه في شهر رمضان المُقبل.

وتدور أحداث مسلسل "طلقة حظ" حول شاب بسيط من منطقة شعبية ومتزوج من أيتن عامر، وتعيش حماته معهما في المنزل، وهي إنعام سالوسة، ولديه 4 شقيقات بنات وتواجه العائلة العديد من المواقف في حياتهم.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجي، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسني شتا ومحمود فارس.

محمود الليثي وبهاء سلطان

وغنى محمود الليثي، الأغنية الدعائية "يا جبل ما يهزك ريح" لمسلسل "ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا، كما تم إعلان غناء بهاء سلطان لتتر المسلسل بعد اعتذار الكينج محمد منير.

وتدور أحداثه حول رجل صعيدي يُدعى (عيسى) يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق لدىومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينهما، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، مي عمر، إدوارد، هادي الجيار، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.