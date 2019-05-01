علقت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب على فوز النادي الأهلي على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وغردت حسونة، من خلال حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الأهلي لا ينتصر بضربات الجزاء ولكن بالمهارات الفنيه للاعبيه ولا عزاء للي مش عاجبهم".

وشهدت مباراة الأهلي وطلائع الجيش وجود ركلتي جزاء واحدة لكل فريق، نجح إسلام جمال في إحرازها والتعادل للفريق العسكري، بينما أهدر علي معلول ركلته، قبل أن يعود ويسجل هدف الفوزو للأحمر.

ونجح النادي الأهلي في الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليعود الأحمر للمنافسة بقوة على صدارة الدوري ويتساوى في النقاط مع المتصدر بيراميدز برصيد 64 نقطة.