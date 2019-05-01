أحداث عدة شهدها المجال الفني، على مدار اليوم، منها تصدر إعلان فيلم الفنان امير كرارة الجديد كازابلانكا مشاهدة يوتيوب بـ7 ملايين مشاهدة، فضلًا عن الأزمة التي حدثت بسبب تكريم الفنان شعبان عبدالرحيم في جامعة بنها.

شعبان عبدالرحيم لـ"الوطن": "بوعي الشباب بكلامي وده لوحده عايز تكريم"

وأعرب الفنان شعبان عبدالرحيم، عن استيائه وتعجبه من منتقدي تكريمه من جامعة بنها وبخاصة الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب التي تقدمت ببيان لرئيس مجلس الوزراء بشأن تكريمه.

بعد 3 أيام من طرحه.. إعلان "كازبلانكا" يقترب من 7 ملايين مشاهدة

وتجاوز عدد مشاهدي الإعلان الدعائي لفيلم "كازبلانكا" للمخرج بيتر ميمي، وبطولة النجم أمير كرارة، حاجز الـ6 ملايين ونصف المليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه، تمهيداً لعرض الفيلم في موسم عيد الفطر المبارك.

من أجل"فولورز إنستجرام".. بوسي شلبي مع أحمد شيبة بـ"هاني في الألغام"

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطعًا مصورًا يجمعها بالمطرب الشعبي أحمد شيبة في الصحراء، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليه: "تفتكروا إيه الموضوع والمكان والزمان وإيه الحكاية".

أحمد فهمي: كل ممثل بيحاول يصدر للسوشيال ميديا إنه رقم 1

كما انتقد الفنان أحمد فهمي، شريحة الممثلين الذين يضعون أعمالهم الدرامية بالمرتبة الأولى قبل عرضها.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مش قادر استوعب ليه كل ممثل أو ممثله بيحاول يصدر على السوشيال ميديا أنه رقم 1 من قبل عرض المسلسلات".