قال حمدي حامد، رئيس وحدة التحصيل والدفع بوزارة المالية، إنه وفور البدء في خطوات الميكنة ذات الفائدة العظمى على الاقتصاد القومي بدأت أولى خطواتها بإطار الدفع الإلكتروني.

وأضاف "حامد"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الوحدة تسعى لتوفير كل المعلومات المتعلقة بالدفع الإلكتروني للمواطنين، موضحا أنه وللوصول لمرحلة عدم التعامل بالشيكات بين المؤسسات الحكومية جرى إغلاق 61 ألف حساب للجهات الإدارية في البنك المركزي واستبدالها بحساب الخزانة الموحد، والذي يعمل بأوامر الدفع الإلكترونية دون تدخل الشيكات.