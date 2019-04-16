افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لمنتجي الألبان، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وأصحاب أكبر شركات إنتاج الألبان والأدوية البيطرية واللقاحات ومديري المعاهد البحثية ورئيس وممثلي الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وذكرت محرز، أن القيادة السياسية والحكومة تولي اهتماماً كبيراً لقطاع إنتاج الألبان وتدعمه، بداية من النظم المزرعية حتى الإنتاج والتصنيع، وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشاء لجنة من الخبراء والمختصين لدراسة زيادة الإنتاج الحيواني من اللحوم والألبان والأسماك والدواجن ،وتهتم بإيجاد حلول للمشاكل في كل قطاع وتوفير الدعم البيطري وكمية المياه المطلوبة له.

وأكدت محرز، أنه سيتم رفع مشروع إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الألبان إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتقديمه إلى مجلس النواب للموافقة عليه أسوة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وأوضحت، الوزارة رخصت لـ30 ألف مزرعة حتى الأن، إضافة لتقديم البنك المركزي قروض ميسرة بفائدة 5%؜ لمشروعات الإنتاج الحيواني وصل إجماليها لأكثر من 2 مليار جنيه، وحوالي 600 مليون جنيه لمشروع "البتلو".

وأضافت، أن دور وزارة الزراعة يبدأ من المزرعة للتأكد من إنتاج غذاء آمن خالي من المضادات الحيوية والسموم الفطرية وأقل عدد بكتيري وله قيمة غذائية عالية، ولذا وجود كود للمزرعة مهم جدا لسهولة تتبع مصدر المنتجات الحيوانية وضرورة تطبيق إجراءات الأمن الحيوي.

وذكرت محرز، أن خطة وزارة الزراعة هو وضع خطه لتوفير عجلات "تحت العشار"، من أجود السلالات المستوردة لصغار المربين لزيادة الإنتاج وتحسين السلالة المصرية وزيادة الدخل للمربي وأيضا مشروع للتحسين الوراثي والتلقيح الصناعي بمبلغ 50 مليون جنيه، موضحة أنه سيتم من خلاله تعميم التلقيح الصناعي وتطوير مراكز التلقيح وإنشاء وحدات للتلقيح داخل الوحدات البيطرية، وتطوير مراكز إنتاج القصيبات للتلقيح الصناعي وبيعها للمربين في القرى وتسهيل إجراءات حصول الأطباء البيطريين على قروض لفتح عيادات بيطرية لخدمة المربين في القرى.

ولفتت محرز، إلى وجود خريطة للمليون ونصف فدان وبعض الأماكن في وادي النطرون تصلح لإنشاء مزارع إنتاج حيواني، وجاهزة للاستثمار.