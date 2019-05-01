قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 لـ 2000 جنيه يّدل على إنسانية الرئيس، مضيفًا: "فعلا دي إنسانية صادرة من قيادة تّحس بعمالها وموظفيها".

وأضاف سعفان، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية "الأولى" الفضائية، مع الإعلامية ريهام الديب، أن العمال والموظفين استقبلوا هذه القرارات بشكل إنساني أيضًا كبير، وفرح وسرور.

وتابع: "حتى وإن كان الرئيس السيسي قال إن القرارات دي مش أخر المطاف، إلا أن العمال والموظفين سعداء بده ، وحساسين بتقدير القيادة السياسية بالعمال".