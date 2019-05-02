تحدثت النجمة مي عز الدين، عن مسلسلها "البرنسيسة بيسة"، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، والذي تجسد فيه شخصية فتاة اسمها "سكسكة"، كما تمثل دورًا ثانيًا لحفيدة الشخصية الأولى واسمها "بيسة".

وعلقت عز الدين، خلال تصريحها لبرنامج "عين"، عبر فضائية "الحياة"، على الجدل الذي أحدثه طرح برومو المسلسل، وقالت: "كنت فرحانة والناس مش عارفة دي مين، وده اللي كنت بشتغل عليه".

وأوضحت أن إعداد "الميكب" الخاص بشخصية "سكسكة" يستغرق 4 ساعات، متابعةً: "متعبة جدًا، لأنها بتحرر أكتر من الشخصية المليانة اللي عملتها في أيظن، ولو عدت مشهد بكون حرانة ومتعصبة جدًا، ولما بخلصها آخر اليوم بحس إن كل جسمي سايب، لأن فيها شدة أعصاب بزيادة، وسكسة وبيسة من أصعب الشخصيات اللي مثلتها".