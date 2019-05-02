شوقي: أعداء التطوير روَّجوا شائعات وشوهوا الحقائق لإرهاب أولياء الأمور

وجَّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسائل خاصة لطلاب وأولياء أمور الصف الأول الثانوي عن تصحيح المفاهيم وتوضيح مسارات تطوير التعليم والرد على حملات التشهير والتضليل والتشكيك المتواصلة وذلك في منشور مطول نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال شوقي: "رغم اننا نتفق جميعاً على ضرورة النهوض بالتعليم المصري ونقرأ المقالات منذ سنوات عن أهمية العناية بالأجيال القادمة وضرورة ربط التعليم بسوق العمل وحتمية بناء الشخصية المصرية والاهتمام بالتربية قبل التعليم إلا أننا نرى هجوماً شرساً ومحاولات مستميتة من البعض لإجهاض أي محاولات صادقة للنهوض بالتعليم المصري".

وأضاف: "لقد أولت الدولة المصرية اهتماماً غير مسبوق بقضية بناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم وأعلنت عام 2019 عاماً للتعليم ووفرت الدعم لتغيير مسار التعليم المصري كي نوفر لأبنائنا تعليماً أفضل ولمصرنا مستقبلاً أكثر إشراقاً".

وتابع: "لكن يبدو أن هذه الأهداف القومية اصطدمت بمصالح عميقة وبيروقراطية مترسخة وخوف تاريخي من أي تغيير (حتى لو كان إلى الأفضل) وقد مارس أعداء التطوير، من ذوي المصالح، كل الحيل والأساليب للتضليل وتشويه كل جهد وكل فرد يعمل في هذا الملف وللأسف فإن أعداء التغيير يتواجدون في كل ركن بما في ذلك بعض المحسوبين على الوزارة نفسها، وقد استخدموا سلاح الشائعات وتشويه الحقائق لإرهاب أولياء الأمور واستثارة خوفهم على أبنائهم عن طريق شائعات ومعلومات مضللة ومغلوطة ليل نهار، مستخدمين أسلحة مواقع التواصل الاجتماعي والاختفاء وراء ستار هذه الشبكات الافتراضية والفوضى الخلاقة الموجودة في عالم الإعلام الإلكتروني".

وواصل قائلا: "ولعلني أضيف، رغم أن هذا لن يعجب البعض، أن بعض وسائل الإعلام تساعد كثيراً في فرض حالة البلبلة والتشويه لأنها تسعى إلى أي خبر (براق) أو (قنبلة) أو (عنوان ساخن) يزيد من المبيعات والمتابعة حتى إن كان مصدره غير معلوم أو كان كذباً أو كان تافهاً".

وواصل: "لكننا نؤمن أن الغالبية العظمى من أهل هذا البلد الطيب ترغب في التطوير وتحتاج إلى معلومات دقيقة شفافة بعيداً عن كل هذا التشويه والتضليل واللذي خلط الحق بالباطل وأثار حيرة الناس ولذلك آثرت كتابة هذه الإيضاحات لعلها تريح الصدور وتلقي الضوء على ما تقوم به الدولة من تطوير عميق بعد سنوات عجاف عانى فيها تعليمنا من إهمال شديد نرى آثاره جليةً من حولنا".

وأكد شوقي أن وزارة التربية والتعليم تعمل على محاور متعددة وهي المناهج الدراسية ونظم التقييم وقياس المهارات والمعلم والمدارس والإدارة والتمويل وتنمية الموارد.