شوقي: نظام تطوير "كي جي" يطبق حاليا على 3.2 مليون طفل.. ونتائجه ممتازة

وجَّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسائل خاصة لتصحيح المفاهيم وتوضيح مسارات تطوير التعليم والرد على حملات التشهير والتضليل والتشكيك المتواصلة وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال شوقي إن الوزارة بدأت مشروعات كبرى منذ عام 2017 منها بناء نظام التعليم المصري الجديد (تعليم 2) والذي تم تطبيقه فعلاً منذ 22 سبتمبر 2018 على السنوات من KG1 وKG2 إلى الأول الابتدائي وسوف يشمل الثاني الابتدائي من سبتمبر 2019 وهكذا حتى يكتمل بناء المناهج المصرية الجديدة تماماً في عام 2030.

وأضاف شوقي أن النظام الجديد (تعليم 2) مطبق حاليا على 3.2 مليون طفل مصري في جميع المدارس المصرية ويحقق نتائج ممتازة ويقوم مركز تطوير المناهج المصري بإعداد المناهج الجديدة التي سوف ترى النور للصف الثاني الابتدائي الخريف المقبل.