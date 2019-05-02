وجَّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسائل خاصة لتصحيح المفاهيم وتوضيح مسارات تطوير التعليم والرد على حملات التشهير والتضليل والتشكيك المتواصلة وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال شوقي إن من ضمن المشروعات الكبرى المتنوعة التي تقوم بها الوزارة منذ عام 2017 مشروع تعديل نظام التعليم الثانوي للانتقال من ثقافة الحفظ والاسترجاع إلى ثقافة الفهم والتحليل والإبداع عن طريق تغيير أسلوب الامتحانات والتقييم وقياس المهارات وما يستتبعه هذا التغيير من تغيير موازٍ في أساليب الاستذكار والتعلم.

وأضاف شوقي أن التعديل الذي بدأ تطبيقه أيضاً في سبتمبر الماضي على الصف الأول الثانوي وهو الخاص بتغيير نظام التقييم فقد فاز بالهجوم الأوفر من أعداء التغيير الذين لم يتوقفوا لحظة عن مهاجمته نظراً لما يمثله من خطرٍ داهم على مافيا الدروس الخصوصية والامتحانات الشكلية والنجاح بلا تعلم من أجل مقعد غير مستحق في الجامعة.

وتابع: "لقد بدأ الهجوم، والتضليل، بعنونة التطوير بعبارة (ثانوية التابلت) ما يعطي الإيحاء بأن التابلت والتكنولوجيا هي التطوير وهذا إفكٌ كبير وتشويه متعمد".

وواصل: "إن قلب وروح التطوير في المرحلة الثانوية يتمحور على الأسئلة الجديدة والتي تقيس مستويات الإلمام والتحصيل لنواتج التعلم ولا علاقة له على الإطلاق بالتكنولوجيا أو التابلت أو الشبكات، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد".

واستطرد: "وعلى ذلك فإن نجاح التطوير هنا يتعلق بقدرات الطلاب على إستيعاب الطريقة الجديدة في التعلم والتحصيل وليس في سيستم أو تابلت أو راوتر أو شبكات إنترنت وشبكات 4G".