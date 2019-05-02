يُعتبر محمد رشدي واحدا من أهم مطربي الغناء الشعبي في مصر، فقدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا والتي ظلت خالدة حتى الآن.

وكوَّن محمد رشدي مع الشاعر عبدالرحمن الأبنودي والموسيقار بليغ حمدي ثلاثيا فنيا قدم عددا من الأغنيات النابعة من الفولكلور المصري الحقيقي والتي وضعت محمد رشدي كواحد من أشهر المطربين، وقدم بليغ حمدي العديد من الألحان لأغنيات محمد رشدي مثل "طاير يا هوا، بيتنا الصغير، متى أشوفك، ع الرملة، مغرم صبابة" والعديد من الأغنيات الأخرى إلا أنه تظل الأغنية الخالدة التي حققت نجاحا كبيرا هي أغنية "عدوية".

وعن علاقته بالموسيقار بليغ حمدي، تحدث الفنان محمد رشدي في لقاء تليفزيوني مسجل، قال محمد رشدي إنه بعدما قدم ملحمة "أدهم الشرقاوي" للإذاعة المصرية وأغنية "تحت الشجر يا وهيبة" للأبنودي، طلب بليغ حمدي مقابلته، ووصف علاقته بالأبنودي وبليغ بأن القدر هو من جمعهم الثلاثة ليقدموا أنجح الأغنيات.

وأكد محمد رشدي أنه كان يحب ألحان بليغ حمدي منذ أن استمع لألحانه لكوكب الشرق أم كلثوم، وأضاف محمد رشدي أن بليغ استطاع أن يضع يده على كنز الفولكلور الشعبي، واستطاع أن ينقل هذا الفن إلى جميع المطربين الذين تعاون معهم.

ويرى محمد رشدي أن بليغ حمدي استطاع أن يحدد له بطاقته الشخصية على حد تعبيره، فشعر حينها بأنه مصري، وأضاف بأن بليغ استطاع أن يكتشف بداخله مصريته الشديدة واستطاع أن يحافظ عليها طوال مشواره الفني.

وقال محمد رشدي بأن لقاءه ببليغ حمدي يمثل له "الحب الأول" على حد قوله، وبأن علاقة الصداقة التي جمعتهما كان نتاجها تلك الأغنيات التي انتشرت وحققت نجاحا كبيرا، ويؤكد محمد رشدي أن ثلاثة أرباع حياته فهي من حق بليغ حمدي على حد وصفه.

وفي لقاء تليفزيوني وصف الموسيقار بليغ حمدي ألحانه لمحمد رشدي، بأنها مشوار عظيم ويرى بليغ بأن صوت رشدي به المصرية الشديدة ويصنف صوته بأنه مصري فلاح وبأنه يحب هذه الصفة فيراه "بليغ" مصريا شديد المصرية، يستطيع أن يغني الموال وبأنه حينما يستمع إليه يشعر بأن "أخناتون" يغني للناس.

ورحل عن دنيانا الفنان محمد رشدي في مثل هذا اليوم 2 مايو عام 2005، عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض، تاركا مسيرة فنية كبيرة تنوعت بين الأغنيات ومشاركته في عدد من الأفلام السينمائية.