شديد الحرارة وأمطار خفيفة.. "الأرصاد" تعلن طقس اليوم الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس 2 مايو 2019، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال سيناء والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 24 37

طنطا 23 35

دمنهور 22 33

الإسكندرية 19 26

بلطيم 18 26

مطروح 18 24

السلوم 17 25

سيوة 22 33

بورسعيد 20 26

دمياط 20 25

الزقازيق 23 36

الإسماعيلية 21 35

السويس 20 36

العريش 20 28

رفح 19 27

رأس سدر 24 36

نويبع 26 36

طابا 23 35

كاترين 16 32

الطور 21 35

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 26 40

مرسى علم 25 41

الفيوم 24 39

بني سويف 24 39

المنيا 23 41

أسيوط 24 41

سوهاج 24 41

قنا 24 42

الأقصر 25 42

أسوان 25 42

الوادي الجديد 27 43

شلاتين 22 35

حلايب 23 32

درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 41

المدينة 27 40

الرياض 26 37

المنامة 26 31

أبوظبي 24 34

الدوحة 27 36

الكويت 24 38

دمشق 13 30

بيروت 19 27

عمان 14 30

القدس 15 28

غزة 18 30

بغداد 22 37

مسقط 27 33

صنعاء 12 29

الخرطوم 29 44

طرابلس 18 22

تونس 16 25

الجزائر 14 20

الرباط 14 23

نواكشوط 17 24