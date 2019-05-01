قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة اليوم، الأربعاء، يرجع إلى حلول النصف الثاني من فصل الربيع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "EXTRA MEWS": "فصل الربيع من سماته أن تكون درجات الحرارة أعلى منها في الصيف، ولكن نسب الرطوبة أقل".

وتابع: "اللي بنعيشه دلوقتي طبيعي، ومن يوم الجمعة هنشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الجمعة القادمة".

وأوضح، أن درجات الحرارة في يوم الجمعة ستنخفض لتصل إلى 30 درجة، ويستمر هذا الانخفاض يوم السبت، على أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى بداية من يوم الأحد المقبل.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة في فترة الظهيرة بداية من الساعة 12 ظهرًا حتى الثالثة ظهرًا، ويجب على المضطرين اصطحاب شمسيات.

وواصل: "درجات الحرارة ستصل إلى 38 درجة يوم الأحد والإثنين، وستتحسن في يوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع الجاري".