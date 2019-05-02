تواصل أجهزة الأمن في الجيزة، البحث والتحري لكشف غموض العثور على جثة طفلة ملقاة على طريق المنصورية في الهرم، إذ رجّحت التحريات أنّ الجريمة أسرية، وأنّ الفتاة تعرضت للتعذيب على يد أسرتها وتخلصت منها، ولم يتحرر محضر بالخطف أو التغيّب بمواصفات الطفلة التي عثر عليها حتى الآن، رغم مرور 8 أيام من العثور على جثة الطفلة.

وأكدت التحريات والتحقيقات أنّ الطفلة في عمرها الرابع، ومصابة بجروح وكدمات بمختلف أنحاء جسدها، وفحصت القوات الكاميرات القريبة من مكان العثور لبيان عما إذا كانت التقطت صورا للجاني "المجهول"، في أثناء التخلص من الجثة من عدمه.

وناقش فريق البحث تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، عددا من سائقي التاكسي والميكروباص والتوك توك وسكان العقارات القريبة من المنطقة، لمناقشتهم في الواقعة، وما إذا شاهدوا الجاني في أثناء التخلص من الضحية من عدمه.

ونشرت القوات صورة الطفلة على أقسام الشرطة القريبة من المنطقة، لبيان ما إذا كان هناك بلاغ باختفاء أو خطف لطفلة تحمل المواصفات ذاتها من عدمه.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وانتقلت إلى مكان العثور على الجثة، وناظرتها، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وأثبتت معاينة النيابة لجثة الطفلة، أنّها بملابس داخلية وكانت موضوعة أسفل جوال بلاستيك داخل غرفة مبنية في حيز قطعة أرض بالمنصورية، كما تبيّن وجود سحجات وكدمات في أماكن متفرقة بجسد المجني عليها، وجرى نقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي.

وكانت أجهزة الأمن في الجيزة، تلقت إخطارًا بالعثور على جثة الطفلة، وبدأت فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.