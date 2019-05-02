تشهد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط وراهول كولشيرشت، سفير الهند في مصر، اليوم، ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة أبناء الصعيد بالتعاون مع الجمعية الهندية "BMVSS" وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع والتابعة للوزارة.

يأتى ذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير الخدمات المتنوعة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت غادة والي، في تصريحات صحفية، إن تطوير ورش الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتوفير فريق من العاملين والفنيين لتلك الورش يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن الورشة بأسيوط ستنتج من 500 إلى 525 طرف صناعيا بمستوى تقني متطور من خلال معسكر لمدة 42 يوما، لتدريب فنيين على إنتاج 500 طرف صناعي لخدمة أبناء الصعيد، بالتعاون مع الجمعية الهندية وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب بأسيوط.

يشار إلى أن الجمعية الهندية (BMVSS) هي منظمة أهلية هندية تعمل على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تزويدهم بالأطراف الصناعية وتعد أكبر منظمة في العالم تخدم أكثر من 1.75 مليون شخص، وستتعاون مع جمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع بأسيوط لتدشين الورشة وإمدادها بالمعدات والمواد اللازمة للإنتاج.