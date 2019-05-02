"التصنيع الدوائي": حظر 7 أدوية للأطفال.. ويجب مراجعة الطبيب بشأنها

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن الأدوية السبعة التي حذرت وزارة الصحة من تداولها للأطفال بها مادة بتركيزين أو ثلاثة بأسماء تجارية مختلفة، والمتداول منها في العالم محذر من استخدامه للأطفال أقل من 12 سنة، لكن هذا التحذير لم يكن في نشرة تلك الأدوية في مصر.

وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع مها بهنسي وحسام الدين حسين، مقدمي برنامج "صباح الورد" على قناة "TeN"، أن التحذيرات الموجودة على العلب للأطفال يجب الاهتمام بها، مؤكدا أن الأدوية سحبت لإدراج التحذير عليها، حتى لا يتناولها الأطفال أقل من 12 سنة، وليس لوجود خطأ في تركيبتها.

وتابع رمزي، أن أي شخص لديه طفل أقل من 12 سنة ويعالج من أمراض في "المرارة"، عليه أن يعود للطبيب مرة أخرى لمراجعة الأدوية التي يتناولها حتى يتأكد من عدم وجود هذه الأنواع بها أو كتابة بدائل لها.

وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، منشورًا حمل رقم (19 لسنة 2019)، بضبط مستحضرات "Urso Plus للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 3/2017 وحتى 2018/11، وUrsofalk 250 mg للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 2017/3 وحتى 2018/12، ursotwin 500 mg لتشغيلتين فقط".

كما حذرت إدارة الصيدلة من أدوية "Livagoal 450 mg للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 2017/3 وحتى 2018/6، وEgyurso 500 mg لـ 3 تشغيلات- وursochol 250 mg - وbiliver 450 mg لـ 5 تشغيلات".

وتستخدم تلك الأدوية في علاج الصفراء وتذويب حصاوي المرارة والكلى.

وأرجعت وزارة الصحة حظر هذه الأدوية لتعديل النشرة الداخلية للمستحضرات، لإضافة بعض التحذيرات الخاصة بحمض أورسوديوكسيكوليك.