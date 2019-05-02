عاجل| مدبولي: مصر تسعى للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تعزيز الابتكار وتوفير بيئة الأعمال من أهم ممرات عبور الاقتصاد المصري نحو الاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي، لذا تسعى مصر للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة، حيث خططت الدولة للتحول الرقمي والعدالة الرقمية بما يسهم في تحقيق الإصلاح الإداري وتطوير الخدمات الحكومية وتحسينها ومكافحة الفساد.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته أمام منتدى الاقتصاد العربي في بيروت، أن هناك جهودا كبيرة لتطوير البنية المعلوماتية المصرية، وأن مصر بدأت على طريق هذه الثورة عن طريق 6 عوامل تضمن لحاقها السريع بها، وهي تكاتف المجتمع وتدعيمه بقوة لتطوير النظام التعليمي، وتشجيع الابتكار والاختراع، وتنظيم الدورات التدريبية لثق مهارات الشباب، والعمل على إنشاء مراكز البحث في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالجامعات، وإقامة الحضانات التكنولوجية، وتشجيع الابتكار وتطوير البنية التشريعية المحبذة لتلك التطورات.

وأكد أن الحكومة تعمل على خلق الفرص وفتح مجالات متعددة للاستثمار المشترك مع القطاع الخاص، ومن بينها برنامج الطروحات الحكومية الذي تسعى الحكومة من خلال لطرح 23 شركة حكومية في البورصة في مدة تترواح بين 23 لـ30 شهر بإجمالي حصيلة تصل لـ4.5 مليار دولار في إطار المرحلة الأولى لهذا البرنامج.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمحلي والأجنبي، منوها بإنشاء صندوق مصر السيادي، الذي صدر قراره في أغسطس الماضي، برأس مال مرخص 200 مليار جنيه، ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه، بحيث يكون هذا الصندوق أحد الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية والمؤسسات العالمية، والاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وتابع مدبولي: "لقد واصلت التمويلات الموجهة للشركات الناشئة للسوق المصرية نموها بشكل ملحوظ، وبلغ إجمالي التمويلات التي جرى ضخها في الشركات الناشئة في مصر خلال العام الماضي نحو 67 مليون دولار، وتقترب مصر من سد الفجوة التمويلية بينها وبين الدول الرائدة إقليميا".