أعلنت القوات المسلحة ضخ وتوزيع نصف مليون حصة غذائية بنصف الثمن في مختلف أنحاء الجمهورية، وفقا للمناطق الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بإعداد وتجهيز نصف مليون حصة غذائية؛ لتوزيعها بنصف الثمن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بالقرى والنجوع والأحياء الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، في نطاق الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية التي تدخل في نطاق المسؤولية.

وحرصت القوات المسلحة على إعداد وتجهيز الأصناف التي يجرى تدبيرها جيدًا، من خلال الوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة والشركات المصرية، وعرضها بنصف الثمن، كما جرى التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة التي شهدت إقبالا لافتا من الجماهير لشراء العبوات.

يأتى ذلك في إطار التلاحم بين القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري العظيم، وتتقدم القوات المسلحة بخالص التهاني للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.