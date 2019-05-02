كشفت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، غموض واقعة العثور على جثة تاجر ملابس، مصابا بطلق ناري في الصدر أمام سنترال الحرمين بمنطقة المندرة، شرقي الإسكندرية، بسبب خلافات مالية مع شريكة، فيما تبين أن الطبنجة المستخدمة في القتل مسروقة منذ ثورة 25 يناير 2011.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بالعثور على جثة شريك بمحل ملابس، 46 عامًا، مُقيم بدائرة قسم شرطة الرمل أول، أمام سنترال الحرمين بمنطقة المندرة قبلى، دائرة القسم .

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثان إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة مسجاة على ظهرها وبها إصابة بطلق ناري بالصدر، وعُثر بحوزته على متعلقاته الشخصية "مبلغ مالي، وهاتف محمول"، كما عُثر على فارغ طلقة عيار 9 مم.

أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل خالة المتوفي وزوج شقيقته، 44 عامًا، شريك بمحل ملابس، ومُقيم بدائرة القسم، والمحكوم عليه بالحبس سنة فى قضية "مباني".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الناري المستخدم طبنجة مُبلغ بسرقتها خلال أحداث يناير 2011، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهما، حيث أنهما شريكين بمحل ملابس بدائرة قسم سيدى جابر وحال تواجدهما بأحد المقاهى بدائرة القسم استدرج المجنى عليه لمكان العثور وأطلق تجاهه عيارا من الطبنجة فأودى بحياته.

وأضاف، بشرائه الطبنجة من أحد الأشخاص إبان أحداث يناير بمبلغ 12 ألف جنيه، وجارٍ تكثيف الجهود لضبطه والمتابعة.

أخطرت النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.