نظم قسم الجراحة بمستشفى المنصورة الدولي، مؤتمره السنوي بالتعاون مع الجمعية المصرية للجراحين، اليوم، برئاسة الدكتور إبراهيم الزيات رئيس قسم الجراحة بمستشفى المنصورة الدولي ونقيب أطباء الدقهلية، والدكتور عاطف عبد الغني رئيس قسم الجراحة طب بنها، والرئيس الشرفي الدكتور عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية الجراحين، ومحمد فريد أمين عام جمعية الجراحين المصرية، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

حضر المؤتمر أساتذة الجراحة من مختلف كليات الطب بمصر ومنها " طب القصر العيني، وعين شمس، والزقازيق، والمنصورة، وبنها" وحضور شباب الجراحين من الدقهلية ومحافظات "دمياط والغربية والشرقية، وكفر الشيخ، والقليوبية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس" والدكتور هاني القاضي رئيس قسم الجراحة بمستشفى الملك قابوس الجامعي.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، إنه على هامش المؤتمر جرى تنظيم ورشتي عمل دولية بشهادات من الجمعية الأمريكية في الإنعاش "دورة إنعاش رؤى قلبي الأساسية" و"دورة إنعاش رؤى قلبي متقدم".