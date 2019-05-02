تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، صومعة قمح ميت غمر، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة.

وتابع آليات توريد القمح للصومعة، مشددا على ضرورة تيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين وأن يتم سداد المستحقات المالية لهم دون تأخير.

وناشد شاروبيم، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث مشاكل والحفاظ على المحصول من الهدر والتلف، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

ومن جهته أوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن صومعة ميت غمر تتكون من 12 خلية تخزين سعة الخلية 5 آلاف طن بإجمالي 60 ألف طن واستقبلت صباح اليوم 7760 طن وأن سعر القمح يتراوح للأردب من 685 جنيها للقمح 23.5 و670 جنيها للقمح 23 و655 جنيها للقمح 22.5.