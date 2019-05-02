افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، مدرسة الشهيد رائد عمرو خالد حسين للتعليم الأساسي بمدينة الحسنة.

حرافق محافظ شمال سيناء اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، واللواء شوقي رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، والمهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء.

وقال، في تصريح صحفى له خلال عملية الافتتاح، إن المدرسة تخدم أهالي مدينة الحسنة بوسط سيناء، حيث إنها تتضمن 6 فصول تعليمية بمسطح 340 م3 دور أرضي، وهي مزودة بكل الأنشطة الخدمية والتعليمية (مكتبة - قاعة كمبيوتر - غرفة تحضير - دورات مياه - مبيت للمدرسين - ملاعب وأسوار).

وتفقد المحافظ، خلال عملية الافتتاح، مدرسة الشهيد رائدعمرو خالد حسين للتعليم الأساسي بمدينة الحسنة بوسط سيناء، وشدد على وجود المكتبة والمعامل.