قال المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه من المستهدف زراعة 41785 فدان قطن هذا العام، موزعة على مراكز المحافظة.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن البذور والتقاوى جميعها موجود في الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة، وتم وضع خطة محددة لزراعة القطن لتلاشى أي مشكلات فى الأعوام السابقة، مضيفا أن المديرية تنظم ندوات إرشادية للفلاحين بالقرى والمراكز والحقول الإرشادية بمشاركة إدارتي الإرشاد الزراعي والمكافحة الحقلية، لتوعية المزارعين وشرح امتيازات التقاوى الجديدة، ومراحلها المختلفة والحديث عن إيجابيات وسلبيات هذه التقاوى وطرق الزراعة، فضلا عن وجود لجان بصفة مستمرة للمرور على الزراعات، وذلك لمتابعة مراحل الزراعة ونوعية البذور والأصناف ورصد أية مخالفات والتعامل معها بشكل فورى.

وأكد المهندس ناجى السيد حسن، مدير عام الزراعة بالبحيرة، أنه من المستهدف زراعة 100 فدان بمركز كوم حمادة و2000 فدان بمركز الدلنجات و250 فدانا بمركز إيتاى البارود و500 فدان بمركز شبراخيت و500 بالرحمانية و1500 بمركز أبو المطامير و3500 بمركز كفر الدوار، و1300 بمركز إدكو و200 بجناكليس و50 فدانا بمركز رشيد، سيتم زراعة تلك المراكز بالصنف جيزة 86، كما سيتم زراعة 4000 فدان بمركز المحمودية و3500 فدان بمركز دمنهور و750 فدانا بمركز حوش عيسى و13000 فدان بمركز أبو حمص من الصنف إكثار 86 ، لتصبح مساحة جملة المحافظة ائتمان 31150 فداند بالإضافة الى 5085 فدان إصلاح و5550 فدان استصلاح لتصبح المساحة الإجمالية المنزرعة قطنا هذا العام 41785 فدانا.

يشار إلى إزالة مساحة 13835 فدان وحرث مساحة 9414 فدانا وتخطيط مساحة 6436 فدان وزراعة 1772 فدانا حتى اليوم.