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الجيش اليمني: الحوثيون حوّلوا مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية

الجيش اليمني: الحوثيون حوّلوا مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية

محافظ أسوان يتابع جهود مكافحة الحشرات

محافظ أسوان يتابع جهود مكافحة الحشرات

"المنتزه التعليمية" تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية

"المنتزه التعليمية" تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية

بالأسماء| محافظ كفر الشيخ يعتمد حركة تغييرات شاملة لرؤساء القرى

بالأسماء| محافظ كفر الشيخ يعتمد حركة تغييرات شاملة لرؤساء القرى

إزالة لافتة إعلانية لخطورتها على حياة المارة بحي الجمرك في الإسكندرية

إزالة لافتة إعلانية لخطورتها على حياة المارة بحي الجمرك في الإسكندرية

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