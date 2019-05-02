إزالة لافتة إعلانية لخطورتها على حياة المارة بحي الجمرك في الإسكندرية

تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء أمس، من إزالة لوحة إعلانية مساحتها 2.5 م× 1.5 م ثقيلة الوزن باستخدام السلم الهيدروليكي على بعد 18 مترا بالطابق السادس، من أحد العقارات الكائنة شارع الباب الأخضر، بدائرة الجمرك، غير مثبتة جيدا، كادت أن تسقط على المارة بالطريق العام.

تلقت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إخطارًا من غرفة عمليات الحي، بورود بلاغ من أهالي شارع الباب الأخضر، يُفيد بوجود خطورة داهمة على حياة المارة بالطريق العام نتيجة وجود لوحة إعلانية ثقيلة الوزن غير مثبتة جيدًا كادت تسقط من ارتفاع يصل للطابق السادس.

انتقل مأمور قسم الجمرك وبرفقته قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها وإدارة شرطة المرور ومسؤولي الحي إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود لوحة إعلانية مساحتها 2.5 م× 1.5 م، بالطابق السادس، غير مُثبتة بطريقة جيدة وتمثل خطورة على حياة المواطنين.

الأهالي: وُضعت على ارتفاع 18 مترا

وقال محمد أمين، 32 سنة، أحد سكان العقار المشار إليه، إن اللوحة الإعلانية كادت أن تسقط على المارة بالطريق العام لعدم تثبيتها بطريقة جيدة، موضحًا أنها مرتفعة على بعد 18 مترا، ما يؤدي إلى مصرع العديد من المارة في حالة سقوطها، مؤكدًا أن الأهالي تواصلوا مع الحى لإزالتها خشية من حدوث كارثة حقيقية.

الحي: ثقيلة الوزن وغير مُثبتة جيدا

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إنه تم فرض الإجراءات التأمينية اللازمة للمارة أثناء العمل على إزالة اللوحة الإعلانية، بالإضافة إلى وضع الحواجز الحديدية لغلق الشارع المشار إليه، ومنع مرور السيارات حرصًا على سلامة المارة بالطريق العام.

وأضافت "سحر"، لـ"الوطن"، أن قواد إدارة الحماية المدنية دفعت بسيارتين مزودين بالسلم الهيدروليكي، للعمل على رفع اللوحة الإعلانية دون أي خسائر مادية أو بشرية، مؤكدة العمل على إزالتها بدون حدوث أي إصابات.