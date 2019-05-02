بالأسماء| محافظ كفر الشيخ يعتمد حركة تغييرات شاملة لرؤساء القرى

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أكبر حركة تغييرات بين رؤساء القرى في تاريخ محافظة كفرالشيخ، تضمنت 99 قرية.

قال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إن حركة التغييرات تأتي في إطار تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، ‏لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وإزالة ‏التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة المشروعات التنموية ‏والخدمية المنفذة بنطاق كل مركز ومدينة لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة ‏على المواطنين.

وأصدر محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 7543 لسنة 2019م بتكليف كلاً من الآتي أسمائهم للعمل رؤساء للقرى الموضحة لمدة عام لكل من قرى مراكز "كفرالشيخ، دسوق، سيدي سالم، الحامول، بلطيم، الرياض، بيلا، قلين، فوه، ومطوبس"، بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

وفيما يلي حركة تغييرات رؤساء القرى في كفر الشيخ بالتفاصيل: