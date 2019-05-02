تكثف الفنانة مي عز الدين تصوير مشاهدها بمسلسل "البرنسيسة بيسة"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وقال فاروق هاشم مؤلف مسلسل "البرنسيسة بيسة"، لـ"الوطن"، إنّ الحدث الأساسي للمسلسل يظهر منذ الحلقة الأولى، مبينا أن "بيسة" تتعرض لموقف يغير من حياتها ويجعلها تتجه في طريق آخر، وتشاركها في ذلك جدتها التي تعيش معها في المنزل نفسه.

وتجسّد مي عز الدين شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري وهو ابن الفنانة بوسي، أما الشخصية الثانية فهي الجدة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين كما يظهر شخص يدّعى أنه ابن عمها وأحق بالميراث، لتدور بعض المفارقات الكوميدية

مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة مي عز الدين، بوسي، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامي مغاوري، وأمير المصري، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وايمان السيد وعدد آخر من النجوم.