أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ157 ألف و110 مواطنين من خلال 110 قوافل طبية نفذت على مستوى الجمهورية أبريل الماضي، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزراة، أن القوافل نفذت بمشاركة 1033عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 23 ألف و983 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 36 ألف و649 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2590 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن ناحيتها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف لتقديم الخدمة الطبية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكنهم دون مشقة وعناء، إذ وقع الكشف الطبي على 5 ألاف و786 مواطن بمحافظة أسوان، و9 ألاف و26 مواطنا بأسيوط، و15 ألف و89 مواطن بالإسكندرية، و1500 مواطن بالإسماعيلية، و2769 مواطن بالأقصر، و7 ألاف و706 مواطنين بالبحيرة، و12 ألف و369 مواطن بالجيزة، و9 ألاف و535 مواطن بالدقهلية، و1347 مواطن بالسويس، و8 ألاف و415 مواطن بالشرقية، و726 مواطن بالغربية.

وتابعت الصادق، أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ6 ألاف و493 مواطن بالفيوم، و9 ألاف و444 مواطن بالقاهرة، و7 ألاف و297 بالقليوبية، و8 ألاف و373 بالمنوفية، و4 ألاف و119 في المنيا، و4 ألاف و291 مواطن بمحافظة الوادي الجديد، و9 ألاف و68 في بني سويف، و3 ألاف و354 في بورسعيد، و1660 في جنوب سيناء، و9 ألاف و209 مواطنين في دمياط، و1976 مواطن في سوهاج، و5 ألاف و517 في قنا، و8 ألاف و604 مواطنين بكفر الشيخ، وأخيرا تم الكشف الطبي على 3 ألاف و437 مواطنا بمحافظة مطروح.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الصحة والسكان عن إطلاق 32 قافلة طبية مجانية في الفترة من 1 وحتى 10 مايو الحالي، بـ23 محافظة، هي مطروح، أسيوط، دمياط، الوادي الجديد، الشرقية، الجيزة، جنوب سيناء، الدقهلية، القليوبية، الأقصر، الفيوم، سوهاج، بني سويف، كفر الشيخ، الإسكندرية، القاهرة، المنيا، البحيرة، شمال سيناء، قنا، أسوان، المنوفية، الإسماعيلية، في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مدة عمل القافلة يستمر ليومين، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 4 قوافل طبية مجانية أمس في مناطق "أبوزريبة" مركز السلوم محافظة مطروح، ودير ريفا مركز أسيوط، وعزب العرب مركز فارسكور محافظة دمياط، وبغداد مركز باريس في الوادي الجديد، كما تم إطلاق قافلة طبية مجانية أخرى اليوم بمنطقة وادي الملاك مركز أبوحماد محافظة الشرقية، لافتا الى انه سيتم اطلاق 3 قوافل طبية غدا في مناطق "منديشة" مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، وواديي "الحسوة" و"الطر" مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وبني هلال مركز المنزلة محافظة الدقهلية.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 4 و5 مايو الحالي بمناطق "أكياد دجوى" مركز طوخ محافظة القليوبية، والقرنة مركز الضبعية بالأقصر، وبنوة مركز طامية محافظة الفيوم، والمجابرة مركز جرجا محافظة سوهاج، والتضامن مركز سمسطا في بني سويف، والمنشية الصغرى مركز قلين في كفر الشيخ، وعزبة الموظفين مركز شرق بالإسكندرية، بالاضافة إلى قافلة أخرى في مركز طبي التونسي مركز الخليفة محافظة القاهرة، يومي 5و6 من الشهر نفسه.

وأكدت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية مجانية يومي 6 و7 من شهر مايو الجاري بمناطق المطاهرة مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، وشبراويش مركز أجا بالدقهلية، وبلقطر الغربية مركز أبوحمص في البحيرة، وبغداد مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، و4 قوافل أخرى في مناطق كفر زهران مركز البدرشين محافظة الجيزة، وعرب الغديري مركز شبين القناطر القليوبية، والمراشدة الأوروبي مركز الوقف في قنا، وأبوالريش قبلي في أسوان، يومي 7 و8 من شهر مايو الحالي.

كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية مجانية أخرى يومي 8 و9 مايو الحالي في مناطق عزبة 5 و6 محافظة دمياط، وجزيرة أبوصالح مركز ناصر في بني سويف، وباب العبيد مركز وسط محافظة الإسكندرية، وطنوب مركز تلا محافظة المنوفية، وعلوش محافظة مطروح، والكليو 11محافظة الإسماعيلية، والخرطوم مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وأخيرا سيتم إطلاق قافلة طبية مجانية في يومي 9 و10من شهر مايو الجاري بمنطقة كراديس مركز ديرب نجم محافظة الشرقية.