لقي شاب مصرعه داخل إحدى الصيدليات بشبين القناطر، إثر تناوله حقنة "سيفاتركسيون" دون إجراء اختبار حساسية؛ ما تسبب في وفاته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بعرض الجثة علىي الطب الشرعي والتصريح بالدفن.

الشاب لم يجر اختبار الحساسية قبل أخذ الحقنة.. ووصل المستشفى جثة هامدة

انتقل الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى مستشفى شبين القناطر العام التي استقبلت الشاب "محمد. ف"، مقيم بقرية "الأحراز"؛ جثة هامدة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، نافيًا حدوث مضاعفات له داخل المستشفى وذلك بشهادة مرافقه والصيدلي.

أضاف "الطباخ"، أنه راجع الإجراءات التي أجراها الأطباء تجاة الحالة لاستبيان وجود تقصير من عدمه، مؤكدًا أن الإسعاف نقلت الشاب من الصيدلية إلى المستشفى جثة هامدة؛ وبتوقيع الكشف عليه كان فارق الحياة، مبينا أن الواقعة قيد التحقيقات في الشرطة والنيابة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تفقد أقسام المستشفى لمتابعة مدى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين لاسيما بقسمي الطوارئ والاستقبال، موضحًا أنه أحال طبيبين للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية لعدم تواجدهما خلال أوقات العمل الرسمية، لافتًا إلى أنه لن يسمح بأي تقصير في حق المواطن؛ ومن يخطأ سيحاسب بالقانون.