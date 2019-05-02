بدأ اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجنيي رئيس لجنة الإدارة المحلية؛ لمناقشة 5 طلبات إحاطه لمناقشة انتشار تلال القمامة بمحافظة الجيزة بشارع القومية في إمبابة، والمقدم من النائبة شادية ثابت، وطلب مقدم من النائب إيهاب منصور عن دائرة العمرانية؛ لتراكم القمامة وعدم وجود حلول فعلية.

كما تناقش اللجنة طلب آخر مقدم من النائب سعيد حساسين بتراكم القمامة بطريق المعتمدية حتى طلعة الدائري، كما ناقشت اللجنة الطلب المقدم من النائبة ماريان أمير عازر بخصوص انبعاث رائحة كريهة من آخر محور 26 يوليو باتجاه المهندسين، ومطلع الطريق الدائري وتأثير تلك الرائحة على صحة المواطن من قاطني تلك المنطقه، ولما له من أثر سيئ على السياحة.

وتناقش اللجنة طلب النائب عبدالرحيم علي عن دائرة منطقه الدقي والعجوزة، لانتشار الاوبئه والحشرات وسوء الخدمات الصحية، وانتشار السرفيس والميكروباص داخل الدائرة.

وأكد أحمد همام سكرتير عام محافظة الجيزة التعامل مع الأماكن المحددة بطلبات الإحاطة، وجرى رفع كمية كبيرة من القمامة وأن المحافظة قادرة على التعامل الشكاوى.