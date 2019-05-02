ذكرت السفارة اليابانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنّ وزير الخارجية الياباني تارو كونو، يجري زيارة رسمية إلى إثيوبيا يومي 4 و5 مايو 2019، وخلال زيارته التي تستغرق يومين من المتوقع أنّ يجري كونو محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين، بشأن الاهتمامات المشتركة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وتساعد اليابان من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، إثيوبيا في مجال الزراعة والتنمية الريفية والترويج الصناعي وتطوير البنية التحتية والتعليم، كما يجري الوزير الياباني زيارة إلى جنوب السودان وأنجولا للقاء قادتهما.

وأوضحت السفارة اليابانية أنّ الزيارة تستهدف تعزيز التعاون في مبادرات الأعمال مع البلدان الأفريقية، ومن المتوقع أنّ يكون تعزيز الاستثمار في إفريقيا موضوعًا رئيسيًا لمؤتمر طوكيو الدولي السابع بشأن التنمية الأفريقية أو مؤتمر تيكاد السابع، الذي يعقد في يوكوهاما في أغسطس المقبل.