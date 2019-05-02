انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من طابق واحد بمنطقة رأس التين، في حي الجمرك بالإسكندرية، مساء أمس، دون حدوث إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة، فيما تبين بأن العقار مدرج بمجلد التراث.

تلقت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إخطارًا من غرفة عمليات الحي، يُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بشارع رأس التين، دون وجود أي إصابات، بنطاق قسم شرطة الجمرك.

انتقل مأمور قسم الجمرك وبرفقته قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها ومسؤولي الحي إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن العقار مكون من أرضي وطابق واحد، بالإضافة إلى سقوط أجزاء تمثل خطورة داهمة على المارة أسفل العقار.

الحي: وضع حواجز حديدية لتأمين المارة

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، لـ"الوطن"، إن العقار تابع لمجلد التراث، موضحة بأنه تم وضع حواجز حديدية حوله وغلق الطريق لتأمين المارة بالطريق العام، موضحة أنه تم تحرير محضر إخلاء للعقار لما يمثله من خطورة على شاغليه بقسم شرطة الجمرك.

رئيس جمعية التراث: 99% من العقارات المدرجة بمجلد التراث "معماري متميز"

و قال الدكتور إسلام عاصم، رئيس جمعية التراث والفنون التقليدية في الإسكندرية، إن 99% من العقارات المدرجة بمجلد التراث "معماري متميز"، موضحًا أن حي الجمرك لابد أن يخطر لجنة التراث بالعقار المشار إلية لتشكيل لجنة لمعاينة وصدور قرار بالخروج من المجلد أم لا؟.

وأضاف "عاصم"، لـ"الوطن"، أنه في حالة خروج العقار من مجلد التراث فيتم إصدار قرار هدم له، بالإضافة إلى فى حالة عدم خروجه من المجلد يتسلم المالك تقريرا من الحي بحالة العقار والتظلم الذي يقدمه المتضرر، لاتخاذ قرار التقاضي ضد لجنة التراث لخروجه من المجلد.