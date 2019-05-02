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نائب محافظ أسوان يناقش مخطط تطوير منطقة معابد فيلة

نائب محافظ أسوان يناقش مخطط تطوير منطقة معابد فيلة

محافظ القليوبية: إنشاء أول منطقة خدمات لوجيستية متكاملة

محافظ القليوبية: إنشاء أول منطقة خدمات لوجيستية متكاملة

"الأوقاف": نستهدف إيصال لحوم الأضاحي لمليون أسرة هذا العام

"الأوقاف": نستهدف إيصال لحوم الأضاحي لمليون أسرة هذا العام

بمسرحية وفيلم تسجيلي.. التضامن توعي طلاب 2000 مدرسة بخطورة المخدرات

بمسرحية وفيلم تسجيلي.. التضامن توعي طلاب 2000 مدرسة بخطورة المخدرات

27 مليون جنيه لتطوير محور عبدالعال بالجيزة.. 14 دقيقة من فيصل للدائري

27 مليون جنيه لتطوير محور عبدالعال بالجيزة.. 14 دقيقة من فيصل للدائري

مدير أمن البحيرة يتفقد إدارة المرور

مدير أمن البحيرة يتفقد إدارة المرور

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تاتو "البهلوان المرعب".. استغرق يومين لوشمه وحصد 12 مليون مشاهدة

جنون أسعار «الحرير» يهدد بتدمير صناعة «السجاد اليدوى» فى القليوبية

جنون أسعار «الحرير» يهدد بتدمير صناعة «السجاد اليدوى» فى القليوبية

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