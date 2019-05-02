مدير أمن البحيرة يتفقد إدارة المرور

تفقد اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، اليوم، إدارة المرور، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجازها.

كما تفقد قسم التخطيط والمتابعة والبحوث الفنية بإدارة المرور، للوقوف على جاهزيته لخدمة مواطني المحافظة، مُشيدا بالقسم والإنجازات بالإدارة ، مؤكدًا أن مهام القسم تتمثل في متابعة الحالة العامة للطرق والشوارع والميادين وكافة المحاور الرئيسية المرورية بالمحافظة، من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية وخدمة أهالي المحافظة.

ووجه مدير الأمن، بتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين من المترددين على المرور وسرعة إنجاز مطالبهم، وإنهاء الإجراءات الخاصة بكبار السن في سهولة ويسر دون تكبدهم المشقة أثناء إنهاء تلك الإجراءات.