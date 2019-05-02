بين ضغوطات الحياة اليومية، علينا أن نختلس وقتًا للاستمتاع، وقضاء الإجازة كما يجب أن تكون، فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات والسهرات الفنية والثقافية وعروض المسرح ، ورصدت "الوطن" مع حلول نهاية الأسبوع، بعض الأماكن للاستمتاع بإجازة "الويك إند":

الخميس

حفل فريق الطنبورة البورسعيدية، على مسرح الضمة، 9 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

حفل فريق شارموفرز، في "كايرو جاز كلاب"، 10:30 مساء.

حفل هشام عباس، في السوق الشرقي، لسكان الرحاب فقط، 9 مساء.

حفل "الصافي باند"، في "رووم آرت سبيس"، 9 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

العرض المسرحي "قواعد العشق الأربعون"، على مسرح السلام، وأسعار التذاكر 50، 75، 100 جنيه.

الجمعة

حفل راغب علامة، في الجامعة الأمريكية، 7 مساء، وأسعار التذاكر 500، 750، 1200 جنيه.

حفل علي الهلباوي، في قاعة النهر بساقية الصاوي، 7:30 مساء، وسعر التذكرة 60 جنيها.

حفل " أوزيل باند" في "رووم آرت سبيس"، 9 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

مسرحية العفاريت الزرق، على مسرح النهار، 4:30 مساء، وأسعار التذاكر 30، 50 جنيها.

السبت

حفل "افتكاسات باند"، بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي، 8 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

حفل نور خان في "رووم آرت سبيس"، 8:30 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

حفل فرقة أسياد الزار، على مسرح الضمة، 9 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

مسرحية "يعيش أهل بلدي"، على المسرح القومي بالعتبة، وأسعار التذاكر 30، 50، 70، 100 جنيه.

ويمكن معرفة الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع، من هنــــــــــا.