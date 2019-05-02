"الأوقاف": نستهدف إيصال لحوم الأضاحي لمليون أسرة هذا العام

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، توزيع 400 طن لحوم من صكوك الأضاحي، كدفعة أولى فقط لخدمة المستحقين والاهتمام بكل محتاج، موضحا أن مشروع صكوك الأضاحي يهدف إلى إحياء سنة الأضحية ووضعها في موضعها الصحيح في أيدي المستحقين الفعليين، مع مراعاة جميع ضوابطها الشرعية.

وقال إن 1.5 مليون أسرة استفادت من المشروع حتى الآن، حيث استفاد منه في العام الأول أكثر من 350 ألف أسرة، وفي العام الثاني أكثر من نصف مليون أسرة، وفي العام الثالث 678 ألف أسرة.

وأضاف جمعة، خلال توقيع بروتوكول مع وزارة التموين، أننا نستهدف الوصول إلى مليون أسرة هذا العام، فالأضحية تكون كاملة من المضحي إلى الفقراء والمحتاجين، حيث لا توجد أي مصاريف إدارية ولا إعلانية، ونحرص على تقديم الخدمة بعزة وكرامة للمستحقين، ونؤمن بأن هذا حقهم، وخدمتنا لهم شرف وواجب شرعي ووطني وإنساني.

ونشرت الوزارة أرقام حساب صكوك الأضحية بالبنوك:

- البنك المركزي المصري: (2/22222/450/9).

- بنك مصر: (1400001009999999).

البنك الأهلي المصري: (0013070465285400014).